В Ливнах увеличили расходы бюджета почти на 6 миллионов рублей

Инициативу городской администрации поддержали депутаты.

Как сообщили в администрации Ливен, Ливенский городской Совет народных депутатов согласовал предложенные мэрией изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Также проект предварительно прошел экспертизу в городской Контрольно-счетной палате и получил положительное заключение. Доходная часть бюджета Ливен на текущий год увеличена на 22,4 миллиона рублей. В текущей редакции она в целом по году составит 1,687 миллиарда рублей. При этом расходы увеличены более скромно, всего на 5,98 миллиона рублей. По итогам года город планирует потратить 1,749 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета в итоге сложится в размере 62,5 миллиона рублей, что не противоречит нормам Бюджетного кодекса, поскольку покрывается за счет кредитов и остатков средств на счетах. Как следует из документа, основной прирост доходов обеспечен безвозмездными поступлениями из федерального и областного бюджетов. Самую крупную прибавку, почти 15 миллионов рублей, город получит на дорожную деятельность, включая ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, а также дворовых территорий. Еще 5,5 миллиона рублей Ливнам выделили на переселение граждан из аварийного жилья. Также увеличены поступления от муниципальных унитарных предприятий, причем почти на 1 миллион рублей.

В расходной части бюджета произошло заметное перераспределение средств, поскольку одним бюджетным статьям денег добавили, а другие, наоборот, урезали. Так, финансирование дорожного хозяйства выросло на 12,1 миллиона рублей. Дорожный фонд города на 2026 год теперь сбалансирован по доходам и расходам на уровне 164,8 миллиона рублей. При этом норматив отчислений от государственной пошлины в дорожный фонд было решено снизить с 30 до 5 процентов, а выпадающие доходы уже компенсированы субсидией из областного бюджета.

На 9,2 миллиона рублей увеличены ассигнования на жилищное хозяйство, эти средства как раз и пойдут на переселение граждан из аварийного фонда. Однако другие статьи расходов подверглись сокращению. Например, сфера образования «потеряла» почти 7,7 миллиона рублей, общегосударственные вопросы – 4,3 миллиона, коммунальное хозяйство – 4,1 миллиона, благоустройство – 1,5 миллиона. А вот социальная политика получила дополнительно 2 миллиона рублей, культура и спорт – 60 и 222 тысячи рублей соответственно.

Резервный фонд администрации города на 2026 год увеличен до 10 миллионов рублей. В 2027 и 2028 годах он останется на уровне 6 миллионов рублей ежегодно. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, составит в текущем году 1,71 миллиарда рублей, в следующем году – 952,2 миллиона рублей, а в 2028-м – 204,5 миллиона.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2026 году утвержден в сумме 1,68 миллиона рублей, а в 2027-2028 годах он вырастет до 3,97 миллиона. Верхний предел муниципального внутреннего долга сохранен на уровне 120 миллионов рублей. К слову, программой заимствований на текущий год предусмотрено привлечение 22 миллионов рублей от кредитных организаций и 14,46 миллиона из областного бюджета, с частичным погашением ранее взятых кредитов.

ИА “Орелград”