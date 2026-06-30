Поддержку НКО увеличили в Орловской области

Правительство скорректировало финансирование госпрограммы.

Вступило в силу постановление регионального правительства, обновившее государственную программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества». Согласно документу, подписанному губернатором Андреем Клычковым, общий объем финансирования программы увеличен с 939,2 миллиона рублей до 950,8 миллиона рублей. Прирост составил достаточно скромные 11,6 миллиона рублей. Но стоит отметить, что все средства на реализацию этой программы выделяются исключительно из областного бюджета, а привлечение федеральных средств, внебюджетных фондов или муниципальных бюджетов не предусмотрено.

Наиболее существенные изменения затронули блок поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Так, комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности форм государственной поддержки СО НКО, реализующих проекты и программы на территории Орловской области» получил дополнительное финансирование, объем которого правительство увеличило с 81,6 миллиона рублей до 93,9 миллиона рублей. Эти деньги предназначены для проведения традиционного ежегодного конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям.

Однако одновременно с этим оказались сокращены расходы по направлению «Профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве кандидатов на должность главы муниципального образования Орловской области». Финансирование комплекса уменьшено с 4,2 миллиона рублей до 3,5 миллиона рублей. В 2024 году деньги по данной статье вообще не тратились, а наибольший объем затрат по ней пришелся на 2025 год. На 2026 год выделено 175 тысяч рублей.

Основная часть бюджетных средств программы, как и прежде, будет направлена на обеспечение деятельности мировых судей. Так, комплекс мероприятий «Развитие мировой юстиции в Орловской области» получит за весь период реализации программы 802,5 миллиона рублей, из которых в 2026 году будет освоено 140,7 миллиона рублей. Эти расходы остаются стабильными и составляют львиную долю всего финансирования.

Другие направления программы претерпели лишь незначительные корректировки. Так, на профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих заложено 10,8 миллиона рублей, на противодействие коррупции – около 4,1 миллиона рублей, на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие – 22 миллиона рублей. Также в программе сохраняются расходы на развитие избирательной системы, правовое обучение избирателей и содействие развитию местного самоуправления.

Но в новой редакции документа появились и мероприятия, которых ранее не было. Например, в 2026 году предусмотрено выделение 300 тысяч рублей на внедрение новых методов проведения оценки компетенций, личностного и профессионального потенциала госслужащих. Еще 200 тысяч рублей запланировано на оценку кадрового потенциала участников специальной военной операции, желающих поступить на государственную гражданскую и муниципальную службу, а также на их последующее профессиональное развитие.

ИА “Орелград”