Орловская область треть денег отдала муниципалитетам

Оценены расходы областного бюджета за первый квартал 2026 года.

Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала исполнение регионального бюджета по расходам за первый квартал 2026 года. Главный вывод: кассовое исполнение идет более высокими темпами, чем в прошлом году, при этом заметно выросло финансирование здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Расходы за отчетный период времени составили 14,115 миллиарда рублей, или 23,1 процента от утвержденного законом бюджета. В текущем году расходование бюджетных средств идет более интенсивно, чем в 2025-м.

По сравнению с первым кварталом прошлого года расходы областного бюджета увеличились на 1,626 миллиарда рублей, или на 13 процентов. В структуре расходов лидируют три направления. В сумме они составляют 84 процента всех расходов. Так, на социальное обеспечение и иные выплаты населению было потрачено 29 процентов от всех расходов, на субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 21 процент. Межбюджетные трансферты составили 34 процента от всех бюджетных расходов. Речь в данном случае идет о перечислениях муниципальным образованиям.

К слову, по итогам первого квартала 2026 года региональный департамент финансов выявил нарушения при исполнении бюджетных соглашений в семи муниципалитетах Орловской области. Он провел мониторинг исполнения обязательств муниципальными образованиями, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Судя по отчету департамента финансов, не все орловские районы и города справляются с взятыми на себя обязательствами в рамках соглашений о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов.

Из документа следует, что в соответствии с заключенными соглашениями муниципальные образования, имевшие на 1 января 2026 года просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета и подведомственных учреждений, обязаны были утвердить «дорожные карты» по ее погашению с ежеквартальными целевыми показателями. Такие планы были утверждены правовыми актами в пяти муниципалитетах. Однако в Малоархангельском, Новодеревеньковском, Троснянском районах и городе Орле объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2026 года превысил показатели, установленные «дорожными картами». Муниципалитеты не смогли удержать долг в запланированных рамках.

Более серьезное нарушение выявлено в шести муниципальных образованиях: Малоархангельском, Новосильском, Троснянском, Хотынецком и Шаблыкинском районах, а также в городе Орле. Здесь по состоянию на 1-е число каждого месяца первого квартала сохранялась просроченная кредиторская задолженность по таким критически важным бюджетным стат

А в отношении областного центра у департамента финансов возникли сразу два дополнительных замечания. Так, орловские чиновники вносили на рассмотрение городского совета проект бюджета и проекты изменений в него без учета рекомендаций департамента финансов. Второе замечание: не выполнены обязательства по реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Орла. Впрочем, не все муниципалитеты оказались в числе нарушителей. В 19 муниципальных образованиях обязательства по соглашениям исполнены в полном объеме.

ИА “Орелград”