Орловец отсудил деньги за опасный диван

Орловский районный суд встал на сторону покупателя сломавшегося предмета интерьера.

Орловский районный суд рассмотрел иск местного жителя к продавцу мебели, который отказался возвращать деньги за диван, сломавшийся через непродолжительное время после покупки. Как пояснили в пресс-службе суда, это был иск о защите прав потребителей. Из него следовало, что в декабре 2025 года местный житель купил диван ценой 58,7 тысячи рублей. Он также приобрел кровать, журнальный стол и тумбу на общую сумму 44,3 тысячи рублей.

Истец заявил, что «в процессе непродолжительной эксплуатации у дивана проявился существенный недостаток». А именно, сломались металлические крепления, соединяющие деревянные элементы несущей конструкции, что, в свою очередь, привело к разрыву мягкой обивки. Диван перестал выполнять свои основные функции, подчеркнул в иске покупатель, поскольку на нем стало невозможно ни сидеть, ни лежать. Более того, диван превратился в настоящую угрозу из-за торчащих металлических фрагментов, способных травмировать человека.

Покупатель направил продавцу претензию, в которой просил расторгнуть договор купли-продажи дивана и вернуть деньги именно за эту покупку. Однако продавец оставил претензию без удовлетворения. Тогда истец пошел в суд, потребовав расторжения договора, возврата стоимости дивана, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. В судебном заседании было установлено, что описанный в иске недостаток товара действительно является существенным. Подтверждение нашел и довод о том, что продавец не исполнил обязанность по удовлетворению требований потребителя в добровольном порядке.

В итоге суд иск удовлетворил и постановил взыскать с ответчика в пользу истца стоимость дивана в размере 58,7 тысячи рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения требований потребителя, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований в размере 50 процентов от основной суммы. Кроме того, в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”