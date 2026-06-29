Рассматривается вариант продажи топлива через «Госуслуги»

О борьбе с перекупами рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Вопрос доступности топлива обсудили на совещании 29 июня в администрации региона. У АЗС продолжают собираться очереди, нередко происходят конфликтные ситуации. Также замечены «бизнесмены», которые заправляются на станциях бензином и продают его по завышенной цене. По словам губернатора Андрея Клычкова, стоит ожидать стабилизации.

«Затарившись, успокоятся, и дальше пойдем спокойно работать. Попросил коллег-силовиков обратить внимание на то, что в очередях происходит. Перекупщики за углом. Как минимум, здесь есть нарушение законодательства».

Андрей Клычков отметил, что не хотелось бы вводить какие-то дополнительные ограничения для всех из-за небольшой доли недобросовестных потребителей, которые снимают большой объем топлива.

«Я хотел бы, чтобы мы прошли очень тонко, не вовлекая основную часть наших жителей».

Губернатор проинформировал, что сегодня в 11:00 будет совещание на федеральном уровне.

«Скорее всего, будет рассмотрен вопрос о подключении сервиса для верификации приобретения топлива. Чтобы точно снять это ажиотаж, чтобы не допускать перекупов».

Клычков еще раз заверил, что топливо в регионе есть. По его мнению, ажиотаж вызван информационной кампанией после повреждения крупного промышленного объекта.

ИА “Орелград”