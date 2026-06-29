Орловский Росреестр исправил границы 12 тысяч участков

В регионе стартовал процесс «масштабной кадастровой чистки».

Управление Росреестра по Орловской области обнародовало промежуточные итоги масштабной работы по приведению в порядок данных о недвижимости в регионе. Сообщается, например, что с марта 2022 года и по сей день ведомство самостоятельно, без участия собственников и без взимания платы, исправило реестровые ошибки в сведениях о границах более чем 12 тысяч земельных участков, зон и территорий. Реестровой специалисты называют ошибку, изначально допущенную в межевом или техническом плане, акте обследования или других документах, на основании которых объект ставился на кадастровый учет.

Такие неточности, объясняют эксперты, накапливаясь годами, приводят к наложениям границ соседних участков и нередко становятся причиной земельных споров между соседями. Порой, решать их приходится в судах. Как пояснила и.о. руководителя орловского Управления Росреестра Орловской области Элина Козлова, исправление указанных ошибок является одной из приоритетных задач государственной программы «Национальная система пространственных данных». «Людям не нужно заказывать дорогостоящие работы у кадастрового инженера и тратить время. Орган регистрации прав проводит эту работу самостоятельно, не взимая плату»,- подчеркнула Элина Козлова.

Параллельно с точечным исправлением ошибок в регионе полным ходом идут комплексные кадастровые работы. Это масштабный проект, при котором уточнение границ и исправление ошибок происходит одновременно для целых кадастровых кварталов. Первый этап согласительных процедур уже завершен. По данным орловского Управления Росреестра, согласительную комиссию прошли 11 проектов карт-планов территорий, охватывающих 3738 объектов недвижимости.

Следующие заседания согласительной комиссии, где будут утверждаться уточненные границы, пройдут по графику. Например, 10 июля состоится заседание по четырем кварталам в СНТ «Дружба», ПГК «Вымпел», СНТ «Строитель» и ПГК «Вираж». Подобные работы проводятся за счет федерального бюджета, и собственникам не нужно ничего платить. В ведомстве напомнили, что правообладатели, которые не согласны с границами, определенными в ходе комплексных кадастровых работ, имеют право и возможность повлиять на результат.

Для этого необходимо направить письменные возражения в адрес согласительной комиссии. Сделать это нужно до заседания комиссии или в течение 35 календарных дней после него. Комиссия обязана рассмотреть все доводы, и если возражения будут признаны обоснованными, границы скорректируют. Если возражений не поступит, границы будут считаться согласованными автоматически. По итогам всех процедур в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут внесены актуальные и точные сведения по огромному массиву земельных участков.

ИА “Орелград”