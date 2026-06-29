Под Орлом прокуратура отстояла интересы работницы библиотеки

Верховский районный суд признал договор трудовым.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел не самое рядовое дело, в котором пересеклись интересы работника, работодателя и прокуратуры. Библиотека заключила с сотрудницей гражданско-правовой договор, но суд постановил, что на самом деле отношения были трудовыми. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал прокурор, действовавший в интересах двух сотрудниц Верховской межпоселенческой районной библиотеки.

Сами работницы также подали иски о признании их отношений трудовыми с библиотекой, взыскании задолженности по зарплате, компенсации за задержку выплат и морального вреда. В ответ библиотека подала встречный иск к одной из сотрудниц, попросив о взыскании с нее «излишне выплаченных денег». В ходе разбирательств на первый план вышла история одной из двух работниц, которая работала в библиотеке по гражданско-правовому договору с октября по декабрь 2024 года.

За оказанные услуги ей выплатили вознаграждение, но она посчитала, что фактически состояла в трудовых отношениях, и потребовала доплатить зарплату в полном объеме, а также компенсировать моральный вред на 10 тысяч рублей и судебные издержки. Библиотека, в свою очередь, заявила, что выплаченные по гражданско-правовому договору деньги она должна вернуть. Однако суд изучил расчеты и частично удовлетворил исковые требования работницы.

Во-первых, он признал отношения трудовыми и обязал внести соответствующую запись в трудовую книжку. Во-вторых, суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда, оценив его в 3 тысячи рублей, и процессуальные издержки в размере 1,5 тысячи рублей. В остальной части заявленных требований, в том числе о выплате полной заработной платы за спорный период, работнице было отказано. Но суд также отказал в удовлетворении встречного иска библиотеки о взыскании «излишне выплаченных средств».

В пресс-службе суда отметили, что это решение, которое еще не вступило в законную силу, наглядно иллюстрирует практическое применение статьи 19.1 Трудового кодекса РФ. Она позволяет признать отношения по гражданско-правовому договору трудовыми, если работник обращается в суд. В данном случае суд встал на сторону работника в вопросе статуса отношений, признав их трудовыми, но не поддержал требования о полной выплате заработной платы из-за произведенного перерасчета.

ИА “Орелград”