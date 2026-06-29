Орловцу не оплатили льготные лекарства из-за фамилии

Суд встал на сторону льготника, которого подвела техническая ошибка в документе.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу департамента финансов Орловской области на вынесенное ранее решение Советского районного суда. Последний признал незаконным отказ департамента принять исполнительный лист из-за описки в фамилии взыскателя. Гражданин, добившийся ранее в суде взыскания денег, потраченных им на покупку лекарств, не может получить положенные ему средства из-за банальной ошибки.

Из материалов дела следует, что житель Орловской области сначала обратился в суд с иском к департаменту здравоохранения о взыскании убытков на приобретение лекарственных препаратов. Еще в июле 2025 года решением Советского районного суда с департамента за счет казны Орловской области в его пользу было взыскано 2986 рублей. Однако в тексте решения судом была допущена описка: фамилия истца была указана неправильно, поскольку вместо буквы «а» в нем была проставлена буква «о».

Спустя месяц, в августе 2025 года, суд исправил описку и выдал исполнительный лист. Но льготнику опять не повезло, потому что его фамилия в решении суда исправлена была, а вот в исполнительном листе осталась неисправленной. В сентябре 2025 года орловец предъявил исполнительный лист в департамент финансов для исполнения, но получил отказ из-за несоответствия фамилии взыскателя в исполнительном документе и в судебном решении даже с учетом исправлений.

Взыскатель дважды пытался решить вопрос. Он обращался в суд за выдачей нового исполнительного листа, но и тут получил отказ, поскольку действующее законодательство не предусматривает выдачу нового документа при исправлении описки. После повторного обращения в департамент финансов с надлежаще заверенными копиями решения и определения об исправлении описки, он вновь получил отказ. И тогда мужчина обратился в суд с административным иском.

Советский районный суд встал на его сторону, признав отказ департамента незаконным и обязав ведомство повторно рассмотреть заявление о принятии исполнительного листа к исполнению. Департамент обжаловал это решение в апелляции, настаивая на том, что предъявленный документ не соответствует требованиям Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Однако областной суд подтвердил правоту нижестоящей инстанции. В своем определении судебная коллегия указала: несмотря на описку в фамилии, исполнительный лист содержал все необходимые сведения для идентификации взыскателя, в том числе дату и место рождения, адрес, данные паспорта. К тому же вместе с исполнительным листом были представлены надлежаще заверенные копии судебных актов, включая определение об исправлении описки.

Суд отметил, что отказ в принятии исполнительного документа был формальным и не учитывал принципов приоритета прав граждан и недопустимости злоупотребления публичными полномочиями. Возврат исполнительного листа из-за технической ошибки, которая не препятствует его исполнению, нарушает право гражданина на своевременное получение присужденных судом средств. Орловский облсуд оставил жалобу департамента финансов без удовлетворения. Это означает, что льготник сможет повторно предъявить исполнительный лист и получить взысканные деньги на приобретение лекарств, поскольку теперь решение суда вступило в законную силу.

ИА “Орелград”