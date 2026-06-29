Под Орлом водитель квадроцикла погиб после наезда на опору ЛЭП

29.6.2026 | 15:05 Новости, Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Знаменке на улице Луговой.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

28 июня водитель 1985 года рождения управлял квадроциклом Can-AM Outlander Xmr 1000R без государственных регистрационных знаков. Примерно в 05:50 у дома №2 мужчина не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи, после чего транспортное средство опрокинулось.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, сообщает Управление Госавтоинспекции  Орловской области.

Напомним, 10 июня в деревне Евланские участки Залегощенского района водитель 1980 года рождения врезался в бетонный забор. Получил травмы, был доставлен в БУЗ Орловской области «ООКБ».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU