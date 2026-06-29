Отправлена первая партия молочной сыворотки из Орловской области в Азербайджан

29.6.2026 | 15:12 Новости, Экономика

Право поставок было подтверждено еще в 2022 году.

Фото: Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщает, что 27 июня с территории нашего региона в Азербайджанскую Республику отправилась первая партия сухой деминерализованной молочной сыворотки. Груз весом 20 тонн перевозится автомобильным транспортом с полным соблюдением ветеринарных требований страны-импортера.

Предприятие-отправитель из Орла имеет аттестацию на экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Таджикистан, Ирак, Иран, Алжир, ОАЭ, США, Грузию, Индию, Китай и Саудовскую Аравию.

Качество и безопасность продукции подкреплены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

В ведомстве также отметили, что это же предприятие активно работает и на других направлениях: с начала 2026 года в Узбекистан уже отгружено 775 тонн молочной продукции.

Отметим, молочная сыворотка — это ценный продукт, который находит широкое применение в самых разных сферах — от пищевой промышленности до косметологии.

ИА “Орелград”


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