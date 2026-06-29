Сеть банкоматов ВТБ в Орловской области увеличилась на треть

Жителям региона чаще нужна наличка.

Количество устройств самообслуживания под управлением ВТБ в регионе увеличилось на 38% и достигло 91 банкомата. Такой рост стал возможен благодаря расширению собственной сети и завершению интеграции с Почта Банком. Об этом на пресс-конференции 26 июня сообщил управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

География обслуживания значительно расширилась: устройства появились не только в областном центре, но и в малых городах — Болхове, Малоархангельске, Дмитровске, а также в поселках городского типа и селах, включая Нарышкино, Колпну, Кромы, Глазуновку, Змиевку и Тросну. Одновременно банк продолжает устанавливать банкоматы в точках с высокой проходимостью — на партнерских площадках: в ОГАУ им. Н.В. Парахина, торговых центрах и магазинах.

Как отметил Дмитрий Державин, завершение интеграции с Почта Банком позволило увеличить региональную сеть самообслуживания более чем на треть. Для жителей малых городов и сельских территорий это означает появление дополнительной инфраструктуры для ежедневных финансовых операций.

«Параллельно мы внедрили систему аналитики, которая позволяет более адресно подходить к выбору точек размещения — ориентируясь на реальные маршруты людей и частоту использования банкоматов. Это позволяет перераспределять устройства в соответствии с фактическими потребностями жителей», — прокомментировал Дмитрий Державин.

Потребность в реальных, а не виртуальных рублях может быть связана как с проблемами со связью, так и запросом торговых точек и сферы услуг.

ИА “Орелград”