Права многодетной матери защитил Кромской суд

Суд взыскал с орловской соцзащиты 175 тысяч рублей в ее пользу.

Кромской районный суд Орловской области удовлетворил иск многодетной матери, которой отказали в выплате неполученных средств за несколько лет. Как следует из материалов дела, она обратилась в суд после того, как выяснила, что имела право на ежемесячную доплату к пенсии, но не знала об этом и не получала деньги с момента возникновения права. Женщина постоянно проживает на территории Орловской области. На пенсию по старости она вышла в ноябре 2022 года. В иске орловчанка указала, что попросту не знала о том, что она может претендовать на ежемесячную денежную выплату, предназначенную для многодетных матерей.

С ее слов, ни пенсионный фонд, ни органы соцзащиты не уведомили ее о такой возможности. И только в этом году она случайно узнала о своей льготе. В феврале многодетная мать обратилась в Областной центр социальной защиты населения. Ей назначили выплату с февраля 2026 года, но отказали в перерасчете за предыдущий период, хотя она просила сделать расчет, начиная с момента возникновения у нее права на доплату. Отказ орловчанка посчитала несправедливым и пошла в суд, потребовав взыскать недополученную сумму за весь срок, а это – с октября 2022 года по февраль 2026 года.

Как пояснили в пресс-службе Кромского районного суда, обстоятельства, изложенные истицей, в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение. Требования многодетной матери были признаны обоснованными, ее иск был удовлетворен. С ответчика, в роли которого выступало казенное учреждение «Областной центр социальной защиты населения», в ее пользу была взыскана сумма ежемесячной денежной выплаты за период с 27 октября 2022 года по 15 февраля 2026 года. Общая сумма выплаты составила 174,8 тысячи рублей.

Решение суда пока еще не вступило в законную силу, и чиновники от соцзащиты имеют право обжаловать его в вышестоящей инстанции. Однако оно уже стало своего рода прецедентом для защиты прав тех многодетных семей, которые проживают в регионе. Этот решение, как минимум, подтверждает, что обязанность информировать граждан о положенных им льготах лежит на государственных органах. А отсутствие уведомления не является основанием для отказа в выплате средств за прошлые периоды, если право на них возникло в предыдущий период.

ИА “Орелград”