Банковские услуги в Орловской области становятся ближе

Совместная работа почты с банком продолжается.

В мае 2026 года завершилось юридическое объединение ВТБ и Почта Банка. В Орловской области это привело к значительному росту доступности финансовых сервисов. О результатах объединения для нашего региона на пресс-конференции 26 июня рассказал управляющий ВТБ по Орловской области Дмитрий Державин.

Получить консультацию или оформить продукт можно в 208 почтовых отделениях — в 14 из них работают сотрудники банка, в остальных — обученные работники Почты. Количество банкоматов увеличилось до 91 устройства, а штат сотрудников, предоставляющих ВТБ, вырос в пять раз — до 242 человек. Услуги уже доступны в Орле, Ливнах, Мценске, Нарышкино, Колпне, Кромах, а с июля — в Болхове и Знаменке.

Как отметил Дмитрий Державин, главная цель интеграции — чтобы жители даже малых сел могли решать финансовые вопросы рядом с домом, без лишних поездок.

«Изменили модель предоставления финансовых услуг, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Это единое пространство, где, независимо от локации, любой житель региона может получить один и тот же сервис, и один и тот же набор услуг», – отметил Державин.

По его словам, проведена большая работа с СФР. Почта банк специализировался на обслуживании пенсионеров. Был реализован достаточно масштабный проект по переводу клиентов. Одной из фишек специального продукта стало бесплатное страхование от мошенничества.

«Планы по развитию банка на территории Почты России присутствуют. Мы будем увеличивать количество точек. Сейчас как раз выбираем локации», – сообщил Дмитрий Державин.

ИА “Орелград”