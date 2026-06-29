В регионе продолжает расти число стобалльников

В Орловской области уже 59 максимальных результатов на ЕГЭ.
Стали известны результаты экзаменов по биологии, географии, информатике и иностранным языкам — сразу несколько выпускников показали блестящие результаты, а одна школьница установила абсолютный рекорд.
Список отличников пополнили:
Кирилл Филин из лицея №1 Орла — 100 баллов по физике и 100 по информатике;
Надежда Флорес из гимназии №16 — 100 по русскому и 100 по биологии;
Алина Коробецкая из Нарышкинской школы — 100 баллов по биологии;
Иван Гогунов из ливенской гимназии и Екатерина Рябова из орловской школы №2 — по 100 баллов по географии.
По информатике в регионе зафиксировано четыре идеальных результата. Помимо Кирилла Филина, высший балл получили Максим Косарев (лицей №21) и Тимофей Сорокин (Гимназия ОГУ им. Тургенева).
Главная гордость области — выпускница школы №35 Арина Макарова. Она сдала на 100 баллов сразу три экзамена: русский язык, профильную математику и информатику. Арина стала единственной в регионе обладательницей максимальных 300 баллов.
Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова поздравила детей и наставников:
«Их успех — триумф самих ребят, их учителей и родителей».
ИА “Орелград”