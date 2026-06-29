В Орловской области пропал подросток

29.6.2026 | 14:48 Новости, Происшествия

Предположительно, он самовольно покинул социально-реабилитационный центр.

В Орловской области ищут 13-летнего Артема Гераськина. Он ушел из социально-реабилитационного центра 28 июня в районе 17:40. С тех пор его местоположение неизвестно.

По данным поисково-спасательного отряда «Сармат», мальчик может находиться на территории города Мценска.

Приметы:  на вид 13 лет, рост около 150 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые. Был одет в олимпийку и штаны темного цвета, на ногах серые кроссовки.

Если вы видели Артема или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или  в дежурную часть ПСО по номеру 8 (4862) 22-23-01.

Любая информация может помочь найти ребенка, подчеркивают поисковики.

ИА “Орелград”


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