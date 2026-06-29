Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух девушек в Оке

29.6.2026 | 12:31 Новости, Происшествия

Пострадавшие находились в воде в одежде.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Обстоятельства  трагедии, произошедшей 20 июня, обсудили на совещании в администрации региона. По словам начальника управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Александра Костина, возбуждено уголовное дело.

«Правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах. Это, действительно, несчастный случай. Молодые люди играли в воде, и, не зная глубину водного объекта, не умея купаться … получилась такая ситуация».

Губернатор Андрей Клычков добавил, что, по его информации, девушки были в одежде, не обладали достаточными навыками плавания.

«Одежда намокла и потащила. Это одна из причин. Остальные будет выяснять экспертиза».

На сегодня на территории региона оборудовано 34 пляжа. Всем ответственным структурам необходимо обеспечить безопасность граждан у воды и соблюдение установленных ограничений, подчеркнул Андрей Клычков. Важно довести до населения информацию о запрете купания в необорудованных местах любых водоем. Это места повышенной опасности, особенно для детей, подчеркнул губернатор.

В Орловской области вода забрала жизни уже шести человек.

ИА “Орелград”


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