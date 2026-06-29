В Орле девушка сдала на ЕГЭ 300 баллов

29.6.2026 | 7:32 Новости, Образование

Новый образовательный рекорд принадлежит выпускнице школы №35.

Фото: администрация Орла

Арина Макарова набрала по 100 баллов по русскому языку и профильной математике. Во время областного торжественного Бала медалистов, стало известно о ее третьем стобалльном результате — по информатике.

Арина планирует связать свою жизнь с IT-сферой, а ее блестящие знания уже сегодня открывают перед ней самые широкие возможности.

Администрация города Орла поздравила девушку, ее родителей и учителей с этим успехом, пожелав новых побед и ярких профессиональных достижений.

По предварительным итогам кампании 2026 года в Орловской области пять мультистобалльников и свыше 50 стобалльных результатов на ЕГЭ.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2026 год

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