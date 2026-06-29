Заведующая орловским клубом почти год не получала зарплату

Работница сельского ДК отсудила 244 тысяч рублей.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области утвердил мировое соглашение между бывшей работницей Малиновского сельского дома культуры и администрацией Труновского сельского поселения Краснозоренского района.

Как следовало из искового заявления, женщина в период с 1 января 2024 года по 28 февраля 2026 года фактически выполняла обязанности заведующей клубом и культорганизатора, однако трудовой договор с ней заключен не был — оформлялись гражданско-правовые договоры. При этом, по мнению истца, между ней и ответчиком сложились именно трудовые отношения: работа носила длительный и непрерывный характер, выполнялась определенная трудовая функция, действовали правила внутреннего распорядка. Изначально истец требовала признать отношения трудовыми, взыскать задолженность по зарплате в размере 346 444,76 руб., компенсацию за задержку выплат в размере 297 238,06 руб. и компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к примирению и заключили мировое соглашение. По его условиям, истец отказалась от требований о признании отношений трудовыми и компенсации морального вреда. Ответчик признал задолженность перед женщиной за период с 1 января 2025 года по 28 марта 2026 года в размере 244 000 рублей. Стороны договорились, что указанная сумма будет выплачена равными частями по 40 666,67 рублей ежемесячно с июля по декабрь 2026 года (не позднее 30-го числа каждого месяца).

Суд утвердил мировое соглашение, прекратив производство по делу. В случае неисполнения условий соглашения в добровольном порядке оно подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа.

ИА “Орелград”