Исторический центр Орла благоустроят под присмотром археологов

Экспертиза дала добро на проведение уже частично стартовавших работ.

Сквер Танкистов, сквер имени А.П. Иванова и территория у дома №62 по набережной Дубровинского в Орле ждут масштабного благоустройства. Однако работы будут проходить под особым контролем, так как участок находится в границах недавно выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Правый берег реки Ока». Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проведение работ при соблюдении ряда условий. Сам документ в открытом доступе опубликовало региональное правительство.

Речь идет о территории, которая веками была центром городской жизни. Здесь, на правом берегу Оки, в районе Красного моста, еще с конца XVIII века велось активное хозяйственное освоение. Как следует из исторической справки, в XIX веке на этом месте стояли здания, позже снесенные: частная женская гимназия Аблецовой и Байковской, Преображенская церковь, взорванная в 1965 году, гимназия Гиттермана, жилые дома и торговые лавки. Сегодня эти участки частично задернованы, частично заасфальтированы, но под землей, по мнению археологов, могли сохраниться артефакты, которые пока еще не найдены.

Особый интерес для ученых представляют остатки фундамента Преображенской церкви XVII века и культурный слой на прилегающей территории. Поэтому любые земляные работы в этом месте требуют археологического сопровождения. В 2025 году был разработан раздел об обеспечении сохранности данного объекта, а в 2026 году, после проведения предварительных археологических наблюдений, проект был скорректирован.

Летом 2026 года экспедиция ООО «МЦАИ» провела обследование 11 участков. Археологи заложили шурфы в сквере имени Иванова и на территории у набережной, чтобы оценить сохранность культурных напластований. Результаты показали, что верхний слой грунта на глубину до 20 сантиметров сильно нарушен, но так называемого подъемного материала не было обнаружено. А культурный слой сохранился фрагментарно на большей глубине от 0,5 до 1,05 метра.

Согласно проекту, на двух участках общей площадью более 11,5 тысячи квадратных метров запланированы демонтажные работы, срезка и выемка грунта, прокладка сетей электроснабжения и связи. Общая площадь земляных работ, где потребуется археологическое наблюдение, составит 2 тысячи квадратных метров. Археологам предстоит контролировать выемку грунта на глубину более 20 сантиметров за пределами зон демонтажа и траншей.

Государственную историко-культурную экспертизу провел аттестованный эксперт. В своем заключении он отметил, что проектная документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия», а предложенные мероприятия позволят сохранить объект археологического наследия при проведении работ. Словом, эксперт признал заключение положительным.

Однако работы по благоустройству скверов, повторим, должны проводиться под контролем археологов. В случае обнаружения культурного слоя или конструктивных элементов, например, фундаментов исторических зданий, земляные работы следует приостановить, археологи должны будут провести спасательные раскопки. А вся документация по итогам работ будет передана на хранение в Государственный архив Орловской области.

ИА “Орелград”