Жителей Орловской области предупредили о фейковых сайтах заправок

«Орелгосзаказчик» предупреждает жителей региона о новой мошеннической схеме.

Злоумышленники начали создавать поддельные сайты крупных сетей автозаправочных станций, предлагая пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей и талонной системы. Цель таких фишинговых ресурсов — кража аккаунтов россиян в социальных сетях и мессенджерах.

Выявлены поддельные страницы, использующие бренды известных российских АЗС, в том числе работающих в Крыму. Пользователям предлагают оформить бронь и получить QR-код для заправки. Для этого необходимо указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, а затем ввести полученный код подтверждения. После этого мошенники получают полный доступ к учетной записи жертвы.

В дальнейшем украденные аккаунты могут использоваться для доступа к личной переписке и файлам, рассылки вредоносных ссылок, мошенничества в отношении контактов владельца, а также для перепродажи другим киберпреступникам. Специалисты отмечают, что злоумышленники активно используют актуальную новостную повестку, чтобы повысить эффективность своих атак.

Эксперты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, не вводить коды из SMS на незнакомых сайтах и пользоваться только проверенными официальными ресурсами. В случае компрометации аккаунта следует незамедлительно обратиться в службу поддержки, завершить все посторонние сессии и сменить облачный пароль.

«Орелгосзаказчик» призывает граждан быть предельно внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

ИА “Орелград”