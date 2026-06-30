Орловское УФАС проверило закупку соли на 165 миллионов рублей

В действиях организатора торгов было выявлено нарушение закона о закупках.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области удовлетворило жалобу участника торгов на действия АО «Дорожная служба» при проведении открытого конкурса на поставку технической соли – минерального концентрата, который используется для приготовления противогололедных смесей. «Дорожная служба» еще 16 мая разместила в Сети извещение о закупке, а 29 мая внесла изменения в документацию, ужесточив требования к закупаемому товару.

Начальная цена контракта составляла 165,6 миллиона рублей, и после изменений осталась прежней. Из жалобы следовало, что перечень внесенных изменений в Единой информационной системе опубликован не был. Заявитель указал в своей жалобе на четыре группы нарушений. По его мнению, во-первых, заказчик не разместил отдельный документ с перечнем изменений, ограничившись цветовым выделением в тексте документации лишь нескольких показателей.

Это, по мнению заявителя, вводило участников в заблуждение относительно реального объема правок. Комиссия УФАС признала данный довод обоснованным. Второй довод касался неверного расчета начальной максимальной цены. После ужесточения характеристик товара его рыночная стоимость должна была бы возрасти, однако повторный анализ цен не был проведен. Однако этот пункт по существу не стали рассматривать.

Третье нарушение касалось обеспечения заявок. Заказчик установил, что единственным способом гарантии участия в торгах является внесение денежных средств на счет в размере 8,28 миллиона рублей. Возможность предоставления банковской гарантии документацией не предусматривалась. УФАС указало, что такой подход противоречит нормам Закона о закупках и создает избыточные финансовые барьеры для участников, ограничивая конкуренцию. Суды неоднократно признавали подобные действия неправомерными.

Самым существенным оказался четвертый эпизод, поскольку здесь речь шла об установлении невыполнимых требований к самому товару. По мнению заявителя, в техническом задании был прописан гранулометрический состав соли, который не соответствует ни одному из действующих ГОСТов. Так, по ГОСТу содержание частиц размером от 5 до 10 мм не должно превышать 15 процентов, а заказчик установил планку в 10 процентов. Аналогичные расхождения выявлены и по фракции менее 1 мм.

Кроме того, заказчик потребовал, чтобы массовая доля нерастворимого в воде остатка составляла не более 0,6 процента, тогда как отраслевые нормы допускают до 2,5 процента. Тот концентрат, что планировался к закупке, фактически производят лишь два завода, и по их техническим условиям данный показатель составляет 1 процент. Товара с требуемой характеристикой на рынке попросту не существует.

Отдельный вопрос вызвала упаковка, поскольку от поставщика требовали «навал и/или МКР по 50 кг». МКР – это мягкий контейнер грузоподъемностью от 500 кг до 2 тонн, и такой упаковки на 50 кг в природе не существует. В ответ на запрос участника заказчик фактически отождествил МКР с мешком, но это не вписывается в стандарты. Кроме того, поставка товара в мешках по 50 кг железнодорожным транспортом до станций, указанный в документации, оказалась технически невозможной из-за «отсутствия на этих станциях необходимой инфраструктуры».

Комиссия УФАС пришла к выводу, что заказчик нарушил принципы информационной открытости, равноправия и недопущения необоснованных ограничений конкуренции, установленные Законом о закупках. По итогам рассмотрения дела ему было выдано предписание об устранении нарушений, а процедура закупки возвращена на этап подачи заявок. Исполнение предписания поставлено на контроль Орловского УФАС, а материалы дела переданы для решения вопроса о возбуждении административного производства.

ИА “Орелград”