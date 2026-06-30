Отель в Анапе заплатит орловчанке за холодную воду

Суд встал на сторону туристки, пожаловавшейся на нарушение прав потребителей.

Советский районный суд Орла рассмотрел иск жительницы города к анапскому отелю о защите прав потребителей. Женщина с дочерью отдыхала в отеле на анапском взморье, но была вынуждена уехать на два дня раньше из-за некачественного обслуживания. Причинами жалоб стало то, что в номере не было горячей воды, бассейн оказался холодным, а уборка проводилась несвоевременно.

Как следует из материалов гражданского дела, в августе 2025 года жительница Орла забронировала через сервис путешествий номер в отеле города Анапы на пять ночей. Стоимость проживания составила 158,7 тысячи рублей. Однако отдых, со слов туристки, был испорчен уже на второй день, когда в отеле без предварительного уведомления отключили горячую воду «в связи с плановыми работами на котельной».

Также орловчанка пожаловалась на то, что вода в бассейне на территории отеля все время была холодной, а уборка проводилась только после неоднократных напоминаний администратору. Проведя в отеле всего три ночи из пяти оплаченных, женщина с дочерью решили выехать. При этом администрация отеля заверила, что возврат денег будет произведен в течение 14 рабочих дней. Однако затем в возврате было отказано со ссылкой на «невозвратный тариф», установленный сервисом бронирования. Туристка обратилась к ответчику с письменной претензией, но получила отказ.

Тогда она пошла в суд и в своем иске просила взыскать с отеля стоимость неиспользованных дней проживания, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя. Представитель отеля в судебное заседание не явился, но ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. В письменных возражениях он настаивал на том, что отказ от договора был добровольным и не связан с нарушением обязательств со стороны отеля, а значит, оснований для взыскания неустойки нет.

Суд, однако, пришел к иным выводам. Отключение горячей воды носило плановый характер, о чем отель знал заранее, однако не предупредил постояльцев, посчитал орловский суд. Учитывая короткий срок проживания, отсутствие горячего водоснабжения было существенным нарушением условий договора. Кроме того, ответчик не представил доказательств надлежащей уборки номера и наличия теплой воды в бассейне. Суд также отклонил довод о «невозвратном тарифе».

Согласно правилам предоставления гостиничных услуг, потребитель вправе отказаться от договора в любое время, оплатив исполнителю лишь фактически понесенные расходы. В данном случае отель не доказал, что понес какие-либо дополнительные затраты, связанные с отказом туристки от оказания ей услуг. В результате суд расторг договор и взыскал с отеля в пользу орловчанки стоимость неиспользованных дней проживания, но с учетом фактически понесенных расходов отеля, в размере 63,5 тысячи рублей.

Кроме того, с отеля взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, неустойка за нарушение сроков возврата денег в размере 40 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – еще 40 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила 153,5 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”