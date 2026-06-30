В Орле пройдет гастрономическая ярмарка «НЕгорький парк»

На ярмарочной площадке будут работать несколько зон.

В Орле в период с 10 по 12 июля в Городском парке культуры и отдыха состоится специализированная тематическая ярмарка «НЕгорький парк». Организатором выступает Централизованный парковый комплекс города Орла. Мероприятие традиционно объединит на одном общественном пространстве общепит, народные промыслы и развлечения для горожан и гостей областного центра. Соответствующее извещение опубликовала администраций областного центра.

Судя по нему, на ярмарочной площадке будут работать несколько зон. Основная часть – это так называемый фудкорт с четырьмя шатрами-пагодами и двумя мобильными торговыми объектами. Здесь можно будет попробовать кулинарную продукцию собственного производства: блины с начинками, жареный сыр, кесадилью, пироги, расстегаи, шашлык из мяса и курицы, колбаски и сосиски с мангала или гриля. Также в меню включены сырные палочки и шарики во фритюре, пельмени и овощи.

Для любителей сладкого предусмотрена торговля кондитерскими изделиями. Им предложат выпечку, конфеты, шоколад, карамель, мармелад, леденцы, пряники, печенье и вафли в фасованном виде. Ассортимент напитков тоже будет широким: чай, кофе, горячий шоколад, авторские напитки, а также лимонады и минеральная вода в промышленной упаковке. При наличии лицензии и уведомления профильного регионального департамента может быть организована продажа глинтвейна, пунша и грога.

Отдельные торговые места выделены для реализации изделий декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов, а также для оказания развлекательных услуг, в число которых, кстати, включен аквагрим. Все торговые и развлекательные точки разместятся по утвержденной мэрией схеме ярмарочной площадки. Участниками ярмарки могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Для этого необходимо подать заявку в электронном виде на почту организатора. К ней потребуется приложить выписки из реестров, документы, удостоверяющие личность или полномочия, ассортиментный перечень и документы о наличии предприятия общественного питания. Отметим, что размещение торговых объектов предусмотрено на платной основе. Стоимость за право торговли на ярмарке варьируется в зависимости от категории: для объектов общепита -10 тысяч рублей за квадратный метр, для торговых тележек и ларей с безалкогольными напитками, сладкой ватой, попкорном и мороженым – также 10 тысяч рублей за «квадрат», для изделий народных промыслов – 1,5 тысячи рублей за квадратный метр, для развлекательных услуг – 5 тысяч рублей за место.

Договоры организаторы заключат с первыми откликнувшимися участниками и будут в таком порядке их заключать до тех пор, пока число желающих принять участие в ярмарке не превысит количество выделенных мест. Организаторы заранее предупреждают, что передача или уступка прав по договору третьим лицам не допускаются. Также возможна отмена мероприятия по независящим от организатора причинам, связанным, например, с решениями регионального оперативного штаба.

ИА “Орелград”