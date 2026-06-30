Орловские должники все чаще выбирают мировое соглашение

Поступления от орловских банкротов выросли до 247 миллионов рублей.

В Орловской области растет популярность согласительных процедур в делах о банкротстве. Такую тенденцию подметили в региональном Управлении Федеральной налоговой службы. По данным ведомства, за январь-июнь 2026 года поступления от предприятий и граждан, проходящих процедуру банкротства или в отношении которых возбуждены соответствующие банкротные дела, составили 247 миллионов рублей. Это на 47 миллионов рублей, или более чем в 1,2 раза, превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает областная налоговая служба, основной прирост указанного показателя обеспечили именно согласительные процедуры. Так специалисты называют механизм, при котором должник добровольно погашает задолженность до вынесения судебного решения. Доля таких поступлений достигла 211 миллионов рублей, что на 58 миллионов рублей, или более чем в 1,3 раза, больше, чем годом ранее. Таким образом, свыше 85 процентов всех средств, поступивших от должников-банкротов, пришлось на мировые соглашения и добровольное погашение долгов еще на стадии рассмотрения заявления о банкротстве.

В налоговой службе также отмечают, что согласительные процедуры становятся все более востребованным инструментом. Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса как с юридическими, так и с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей. Оно позволяет должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или об отсрочке платежей. В результате дело о банкротстве приостанавливается, а бизнес или гражданин получают шанс восстановить платежеспособность и продолжить свою деятельность.

Немаловажным условием мирового соглашения является погашение требований по уплате обязательных платежей и денежных обязательств перед Российской Федерацией. По словам налоговиков, оно должно происходить ежемесячно, пропорционально и равными долями в течение года с даты утверждения соглашения арбитражным судом. Кроме того, исполнение условий соглашения должно быть обеспечено третьим лицом в виде залога имущества, поручительства или банковской гарантии.

Напомним, что налоговая служба уже несколько лет довольно активно продвигает практику досудебного урегулирования споров, что снижает и остроту споров, и нагрузку на суды. Для помощи бизнесу, оказавшемуся в трудной ситуации, на сайте ФНС России работает специальная «Площадка реструктуризации долга». Должники и кредиторы на этой площадке могут при содействии налогового ведомства найти оптимальный путь погашения задолженности без применения крайних мер.

ИА “Орелград”