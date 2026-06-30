В Орловской области автомобилисты ночуют в очередях за бензином

Комментарии к эфиру губернатора в соцсетях показывают, с какими сложностями сталкиваются владельцы машин.

Главная жалоба: невозможно заправиться в течение нескольких дней. Особенно острая ситуация в Урицком районе, где должны получать топливо и соседи из Сосковского.

«В Нарышкино АЗС работает всего 4 часа с 8-00 до 12-00 и бензин заканчивается. За это время обслуживают где-то 95-100 машин, а остальные должны стоять в очереди на следующий день. Раньше заправляли и по 40 и по 50 литров и в канистры наливали и работали круглые сутки»

«В очереди за бензином люди стоят сутки в Нарышкино, а не пять часов».

«Нарышкино. Люди живут в машинах, чтобы попасть на заправку»

В других точках можно стоять по пять часов и более. Очереди растягиваются и ограничивают движение другого транспорта.

«У меня дедушка вчера во Мценске отстоял в очереди 4 часа. И ему дали заправить всего 10 литров и то 95».

«Кто то в наглую подъезжает, кто-то “свои”. А я, которой рожать через месяц, стою бешенную очередь ,чтобы приехать в область на приём к врачу».

«Ну, вот сядь и отсиди с ребенком-инвалидом в машине в дикой очереди на заправке, по-другому заговоришь. И да, есть родители, которым не на кого оставить ребенка».

«Много драк на заправках».

АЗС работают по сокращенному графику (например, только до 12:00) или вовсе закрываются, когда бензин заканчивается. Через Орловскую область проезжает много транзитного транспорта, что усугубляет очереди.

Идею губернатора с заправкой по номерам оценили не все. Множество жителей Орловской области имеют автомобили с номерами других регионов (48, 62, 71, 77, 31 и др.). Им предлагают либо перерегистрировать авто, либо стоять в очереди на трех специальных АЗС, что вызывает возмущение и считается дискриминацией.

«Через Орловской область транзитом проезжает много машин, также как и орловские водители едут в другие регионы и нельзя людей делиться на наших и не наших. Это нарушение конституционный прав человека».

«Мы сельхозники, заправляем по топливным картам только на Роснефти, много машин с номерами других регионов. Сейчас сезон полевых работ, соответственно много разъездов. В таком объёме 1 раз в неделю – это оооочень мало. Это будет бесконечная очередь в ночь на одной из 3-х заправок».

Инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи, родители детей-инвалидов жалуются, что им физически тяжело стоять в очередях, и просят ввести заправку вне очереди (по документам). Сейчас получают отказы на заправках.

Таксисты, курьеры и те, кто использует авто для работы, жалуются, что разовая заправка не покрывает их ежедневные потребности, и они теряют заработок.

«Сельхозке отпускают с трудом. Должны беречь в резерве, но после 17:00 его нет…»

Жители частных домов сетуют, что им необходим бензин для бензокос, триммеров, мотоблоков и бензопил. Из-за запрета наливать в канистры они не могут вести хозяйство («трава до шеи растет»).

Многие считают, что ажиотаж создан «искусственно» самими властями после введения лимитов, и что если убрать ограничения, ситуация нормализуется. Водители уверены, что в очередях стоят не только реально нуждающиеся, но и «перекупы», которые скупают бензин для перепродажи, а также люди, заливающие топливо в большие канистры.

По словам губернатора Андрея Клычкова, топлива в регионе достаточно. Бороться с очередями намерены заправкой по номерам. Также анонсировано приложение, в котором будут отображаться работающие и не пустые АЗС.

ИА “Орелград”