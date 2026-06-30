В Орловской области собираются заправлять по номерам

30.6.2026 | 8:23 Важное, Новости, Экономика

Предложение губернатор озвучил во время эфира в соцсетях 29 июня.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков сообщил о возможном решении проблемы огромных очередей на автозаправочных станциях в Орловской области. Глава региона предложил ввести специальный график заправки для автомобилистов, который начнет действовать в ближайшее время. Это нововведение коснется сетей «Роснефть» и «Газпром». Сеть их  АЗС включает 57 точек.

Так, топливо будут отпускать в зависимости цифр государственного номера автомобиля. К примеру, в субботу заправляться смогут владельцы машин на 0 и 1, а в воскресенье — на 2 и 3, и так далее. При этом на одно транспортное средство будет отпускаться 50 литров бензина.

«Водителям с номерами из других регионов придется либо перерегистрировать их, либо стоять в очереди на трех специальных АЗС».

Клычков подчеркнул, что подобная практика на данный момент не применяется ни в одном другом субъекте Российской Федерации.

Напомним, очереди стали скапливаться у АЗС после введения лимитов на заправку. Чтобы добраться до заветной колонки люди стоят часами. Андрей Клычков несколько раз заявлял, что топлива в Орловской области достаточно. Очереди объяснял ажиотажем, действиями перекупов и информационной кампанией после атаки на НПЗ.

ИА “Орелград”


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