Страховой рынок Орловской области сделал неожиданный рывок

В первом квартале 2026 года жители региона значительно увеличили свою активность на страховом рынке.

Всего было заключено 111 тысяч договоров, а общая сумма уплаченных страховых премий достигла почти 1,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров выросло на 11%, а их общая стоимость — на 45%.

Основным драйвером роста стала сфера страхования жизни. Количество таких договоров увеличилось на 11% (до 2173), а сумма взносов по ним выросла в 2,2 раза. Эксперты связывают это с популярностью краткосрочных (до года) продуктов с гарантированной доходностью, сравнимой с банковскими депозитами.

В сегменте автострахования наблюдалась разнонаправленная динамика. По обязательной «автогражданке» (ОСАГО) количество заключенных договоров выросло на 28% (свыше 65 тысяч), однако общая сумма премий снизилась на 1,5% до 280 млн рублей. Это объясняется тем, что водители стали чаще покупать недорогие краткосрочные полисы (на 1–3 дня), которые используются преимущественно таксистами. При этом добровольное страхование (каско) показало уверенный рост: количество договоров увеличилось на 5%, а объем выплат — на 12% (почти 130 млн рублей), чему способствовал рост продаж новых автомобилей, в том числе в кредит.

В то же время рынок страхования от несчастных случаев и болезней продемонстрировал спад. Количество заключенных договоров уменьшилось на 5% (до 9658), а сумма премий снизилась на 35% до 26,5 млн рублей. Аналитики связывают это со снижением объемов выдачи ипотечных кредитов, которые часто сопровождаются подобными страховыми продуктами.

Помимо роста сборов, наблюдалось и увеличение выплат: за первый квартал орловцы получили от страховых компаний более 1 миллиарда рублей, что на 40% превышает показатель прошлого года, сообщает отделение Банка России по Орловской области.

ИА “Орелград”