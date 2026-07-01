Безналичный расчет в Орловской области набирает обороты

За квартал эквайринг вырос на 9%.

В первом квартале 2026 года малый и средний бизнес Орловской области продолжил активно переходить на безналичные платежи. По данным регионального ВТБ, количество предпринимателей, подключивших эквайринг банка, увеличилось на 9% по сравнению с началом года. Об этом на пресс-конференции сообщил управляющий банком в Орловской области Дмитрий Державин.

Сегодня платежные терминалы устанавливают не только крупные сети, но и небольшие локальные точки, где раньше предпочитали исключительно наличный расчет. Лидерами по объему безналичных транзакций стали заведения общепита, магазины товаров для дома и сада, а также продуктовые розничные точки.

Как отметил Державин, эквайринг окончательно перестал быть дополнительной опцией и превратился в базовый стандарт ведения бизнеса. Особенно приятно, отметил он, что драйверами выступают малые предприятия.

«Кафе, пекарни, локальные продуктовые лавки все чаще устанавливают наши терминалы, поскольку видят прямую связь между возможностью принять карту и ростом среднего чека», – отметил Дмитрий Державин.

В ВТБ считают, что динамика первого квартала подтверждает: безналичная оплата все глубже проникает в рынок товаров и услуг.

ИА “Орелград”