Суд признал гибель рабочего на стройке производственной травмой

В Орле взыскали денежную компенсацию с подрядчика.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел иск транспортного прокурора в интересах матери рабочего, погибшего при падении с крыши здания во время ремонта. Судя по материалам дела, трагедия произошла в сентябре 2024 года. Рабочий выполнял ремонт кровли административного здания, техконторы пассажирского парка станции Орел. Работы велись по договору подряда. Погибший входил в бригаду из четырех человек, которая занималась ремонтом крыши. Увы, он сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сложности возникли, потому что трудовой договор между погибшим и компанией заключен не был. Представитель подрядчика пояснил суду, что компания наняла бригадира для выполнения работ, а тот уже самостоятельно формировал бригаду. С погибшим компания напрямую не взаимодействовала, даже расчет за работу велся через бригадира. Однако транспортный прокурор по мотивам проведенной проверки пришел к выводу, что фактически отношения между погибшим и компанией носили трудовой характер.

В подтверждение был представлен список работников компании, направленный заказчику для оформления пропусков на объект. В этом списке погибший был указан как работник компании. Суд принял во внимание не только это, но и другие доказательства. Также были допрошены свидетели. Например, бригадир подтвердил, что погибший работал в его бригаде на указанном выше объекте. Сам погибший был фактически допущен к работе с ведома компании, выполнял работу в ее интересах, а компания контролировала процесс через ответственного за безопасность.

Заключение экспертизы по уголовному делу показало, что несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны труда, допущенных ответственным лицом подрядной организации. При этом нарушений в действиях самого погибшего экспертиза не выявила. Суд, руководствуясь трудовым законодательством, признал, что между погибшим и компанией фактически сложились трудовые отношения, а несчастный случай, произошедший с ним на рабочем месте, является производственным.

Это дало матери погибшего право на компенсацию расходов, связанных со смертью сына. Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу женщины 180 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на погребение. Но решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”