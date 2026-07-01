Во Мценске ускорят выдачу льготной земли

Землю под ИЖС и огородничество многодетным и ветеранам будут выдавать быстрее.

Во Мценске начал действовать обновленный административный регламент предоставления муниципальной услуги по бесплатному выделению земельных участков отдельным категориям граждан. Администрация города установила новые правила и сроки получения земли в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Прежние регламенты, принятые в 2018-2022 годах, теперь признаны утратившими силу. Новый порядок распространяется на льготные категории граждан, перечисленные в Законе Орловской области от 10.11.2015 № 1872-ОЗ.

В их число входят: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, в том числе награжденные за участие в специальной военной операции, а также их семьи (в случае гибели ветерана); многодетные семьи (при этом семьи с шестью и более детьми имеют первоочередное право); матери-героини; лица, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР, РФ, а также «Почетный гражданин Орловской области» и муниципальных образований; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; семьи, имеющие детей-инвалидов.

Из документа следует, что для получения участка под ИЖС ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды, многодетные семьи и некоторые другие категории могут претендовать на землю независимо от нуждаемости в жилых помещениях. Заявление можно подать несколькими способами, в том числе лично в администрацию города или МФЦ, а также через портал «Госуслуги» (ЕПГУ). Срок рассмотрения заявки о постановке на учет составляет не более 14 рабочих дней.

Для индивидуального жилищного строительства участки предоставляются по жеребьевке, так называемым методом случайной выборки. О дате, времени и месте проведения заявителя обязаны письменно уведомить не позднее чем за 14 дней. Для ведения огородничества участки выделяются в порядке очередности без проведения жеребьевки. В данном случае достаточно ознакомиться с документами и выбрать понравившийся надел.

После того как участок выбран и заявитель подтвердил согласие, решение о предоставлении земли принимается в течение месяца. При этом многодетные семьи получат дополнительный бонус, так как информация о предоставлении им участка будет размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Стоит сказать, что время на оказание многих процедур сокращено по сравнению с утратившими силу регламентами.

Так, готовое постановление администрации или мотивированный отказ можно будет получить лично, по почте заказным письмом, в МФЦ или в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах». Максимальный срок ожидания результата составляет всего 10 рабочих дней со дня регистрации запроса. Услуга предоставляется бесплатно, государственная пошлина не взимается. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 минут.

В целом новый регламент актуализирует процедуру с учетом действующего федерального и регионального законодательства, оптимизирует межведомственное взаимодействие, так как часть документов чиновники запрашивают самостоятельно по электронным каналам связи, и вводит критерии для отказа в предоставлении услуги. Например, отказать могут, если гражданин ранее уже получил бесплатный участок или единовременную выплату взамен него.

ИА “Орелград”