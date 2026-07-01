Главу Орловского округа выберут тайно

В устав Орловского муниципального округа вносятся изменения.

Орловский окружной Совет народных депутатов принял в первом чтении проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орловского муниципального округа Орловской области». Местные нормы тем самым приводят в соответствие с федеральным законом о местном самоуправлении и обновленным региональным законодательством. Одно из новшеств касается порядка избрания главы округа.

В уставе теперь будет прописано, что глава избирается окружным Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области, тайным голосованием сроком на 5 лет. Глава будет возглавлять администрацию округа. Добавляется и уточнение о том, что в случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, губернатор проводит повторный отбор кандидатов в установленном законом порядке и снова предлагает своих кандидатов.

Кстати, аналогичные изменения сейчас в свои уставы вносят и власти других муниципальных образований Орловской области. Например, депутаты Мценского райсовета на прошедшей сессии также в первом чтении одобрили поправки в устав о том, что главу будут выбирать представители местного парламента, но из кандидатов, предложенных главой региона. В данном случае также назначены публичные слушания, без которых внесение изменений в устав невозможно.

Связано это с тем, что в Орловской области уже начал действовать новый порядок избрания глав муниципалитетов. Произошло это после того, как губернатор Андрей Клычков в середине июня подписал два закона, ранее утвержденных депутатами Орловского облсовета. Они заметно меняют порядок формирования органов местного самоуправления в регионе. Напомним, что принятые документы приводят областное законодательство в соответствие с обновленным федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как сообщил, например, производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс, одно из главных нововведений касается избрания глав муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, включая мэра города Орла. Отныне они будут избираться не на прямых выборах, а представительными органами муниципальных образований из числа кандидатов, представленных губернатором.

В частности, закон № 3328-ОЗ подробно регламентирует эту процедуру. Согласно ей, кандидаты проходят строгий конкурсный отбор. Предложения о кандидатурах могут вносить политические партии, представленные в Госдуме или облсовете, Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области», Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Отбор проводится в два этапа специальной комиссией, состав которой утверждается указом губернатора. На первом этапе проверяются документы кандидатов. Ко второму этапу допускаются претенденты, предоставившие полный пакет документов, включая программу социально-экономического развития муниципалитета. Второй этап включает в себя тестирование на знание законодательства и основ управления, а также индивидуальное собеседование, где кандидат представляет свою программу.

Члены комиссии оценивают каждого по пятибалльной системе. А уже затем комиссия сама рекомендует губернатора для последующего представления в местный парламент двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.

Одновременно вступает в действие закон № 3327-ОЗ, вносящий изменения в областной закон «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области». Он закрепляет новый порядок избрания глав районов и округов, а также уточняет, что главы городских и сельских поселений могут избираться как на муниципальных выборах, так и представительными органами, в зависимости от устава поселения.

Ранее принятый Орловским облсоветом закон об избрании мэра Орла, по которому был избран действующий градоначальник Юрий Парахин, признан утратившим силу. Отметим, что, несмотря на внесенные в законы поправки, действующие главы муниципалитетов сохраняют свои полномочия до истечения их срока. А вот уставы муниципальных образований должны быть приведены в соответствие с новым законодательством в течение трех месяцев.

ИА “Орелград”