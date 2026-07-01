Сегодня утром под Орлом в ДТП погибли двое человек

1.7.2026 | 14:33 Новости, Происшествия

Авария произошла на федеральной трассе «Крым».

Фото: Управление МВД по Орловской области

ДТП случилось на 433-м километре трассы.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, сегодня в 10 часов утра 47-летний водитель ехал на «Шкоде Октавии» со стороны Курска в сторону Орла. Он решил повернуть в левую сторону, но при этом не уступил дорогу другому автомобилю.

В итоге «Шкода» столкнулась с «Фольксвагеном Поло». Им управлял 32-летний мужчина. Он погиб. Второй жертвой ДТП стал 56-летний пассажир «Фольксвагена». Оба скончались на месте.

Также известно, что был госпитализирован водитель «Шкоды».

ИА «Орелград»


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