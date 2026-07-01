В Орле МЧС провело рейд по гаражам

В этом году в Орловской области гаражи горели 19 раз.

Также с начала года в нашем регионе огонь повредил 33 транспортных средства. Такие данные сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Рейд проводился сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Они напомнили владельцам гаражей о правилах безопасности.

«Гараж для многих автовладельцев превращается… в настоящую мастерскую», – отметили в управлении. Играет свою роль и человеческий фактор.

При этом фактической причиной пожаров в гаражах чаще всего являются «электрические» неисправности самого транспорта, сварочные работы, нарушения правил эксплуатации электросетей или электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнём.

ИА «Орелград»