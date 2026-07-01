Орловца наказали за попытку боднуть полицейского

Кроме того, он заплатит крупный штраф за нецензурную брань.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор местному жителю, который в состоянии опьянения оскорбил сотрудника патрульно-постовой службы и попытался нанести ему удар головой. Подробности инцидента, который произошел в декабре 2025 года во дворе дома №15 по улице Привокзальной, раскрыла пресс-служба суда. Сообщается, что инспектор ППС, позднее признанный потерпевшим по данному делу, прибыл по указанному адресу по поручению оперативного дежурного.

Ранее в полицию поступила жалоба на некоего гражданина, который во дворе нарушал общественный порядок. Инспектор собирался доставить мужчину в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Подсудимый в тот момент находился в состоянии опьянения. Когда полицейский потребовал проследовать с ним в отдел, подсудимый, прекрасно понимавший, кто именно стоит перед ним, начал оскорблять его, используя нецензурную брань.

Более того, подсудимый также попытался нанести инспектору удар головой по лицу, «боднуть» его. Противоправные действия дебошира пресекли другие сотрудники ППС, также прибывшие на место происшествия. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В суде его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Его обвинили в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей и угрозе применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей.

Как уточнили в пресс-службе суда, подсудимый был признан виновным по обоим эпизодам и по совокупности преступлений получил наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали судебные издержки, а именно оплату услуг адвоката. Приговор пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА “Орелград”