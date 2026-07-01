В райцентре Орловщины торговали сомнительной шаурмой

Нарушение выявило Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Торговый павильон находится в Залегощи на местной Привокзальной улице. Как рассказали в пресс-службе ведомства, здесь торговали блюдами из мяса птицы, а также из говядины. В частности — шаурмой.

Известно, что объектом проверки являлся индивидуальный предприниматель Хасанов П. Я.. Выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы, которые должны были оформляться на сырьё, отсутствуют. Кроме того, сама торговая площадка не зарегистрирована в соответствующей электронной системе «Цербер».

«Это означает, что безопасность и происхождение мяса не подтверждены», – указали в ведомстве. В свою очередь, это создаёт риск отравлений и заболеваний.

В итоге владельцу точки объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»