В Орле открылся обновленный офис ВТБ на Московском шоссе

1.7.2026 | 10:12 Новости, Общество

Завершена реконструкция. Офис для частных лиц возобновил работу.

Обновленное пространство выполнено в новом формате без традиционных стоек и перегородок — вместо них зоны с мягкой мебелью и приватные переговорные комнаты для обсуждения персональных вопросов. Сотрудники банка с ноутбуками сами подходят к клиентам, консультируют и помогают подобрать нужные продукты.

Посетителям доступен полный набор розничных услуг: оформление кредитов, открытие вкладов, выпуск банковских карт и подбор страховых программ. Основные операции переведены в дистанционные каналы, однако при необходимости клиентам всегда готовы помочь лично.

Офис оснащен бесплатным Wi-Fi, кофе-станцией и кулером с водой. В круглосуточной зоне установлены ресайклинговые банкоматы. Помещение полностью адаптировано для маломобильных посетителей.

Как отметил управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин, жителям региона важно иметь возможность лично обсуждать финансовые вопросы с квалифицированными специалистами, и обновленный офис позволяет решить эту задачу (Московское шоссе, 126).

«Именно в такой атмосфере рождаются оптимальные финансовые решения», — подчеркнул Державин.

ИА “Орелград”


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