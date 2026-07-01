В Орле открылся обновленный офис ВТБ на Московском шоссе

Завершена реконструкция. Офис для частных лиц возобновил работу.

Обновленное пространство выполнено в новом формате без традиционных стоек и перегородок — вместо них зоны с мягкой мебелью и приватные переговорные комнаты для обсуждения персональных вопросов. Сотрудники банка с ноутбуками сами подходят к клиентам, консультируют и помогают подобрать нужные продукты.

Посетителям доступен полный набор розничных услуг: оформление кредитов, открытие вкладов, выпуск банковских карт и подбор страховых программ. Основные операции переведены в дистанционные каналы, однако при необходимости клиентам всегда готовы помочь лично.

Офис оснащен бесплатным Wi-Fi, кофе-станцией и кулером с водой. В круглосуточной зоне установлены ресайклинговые банкоматы. Помещение полностью адаптировано для маломобильных посетителей.

Как отметил управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин, жителям региона важно иметь возможность лично обсуждать финансовые вопросы с квалифицированными специалистами, и обновленный офис позволяет решить эту задачу (Московское шоссе, 126).

«Именно в такой атмосфере рождаются оптимальные финансовые решения», — подчеркнул Державин.

ИА “Орелград”