Орловцам предложили нарисовать родной город

Стартовал конкурс рисунка «Все краски Орла».

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте конкурса рисунков «Все краски Орла», приуроченного к 83-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. К участию приглашаются все желающие вы возрасте от 5 лет и старше, а сам конкурс пройдет в дистанционном формате. Прием заявок и работ уже стартовал, принимаются они в электронном виде по 27 июля 2026 года.

Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, каждый участник вправе представить одну работу в одной из трех номинаций. Оценивать рисунки будет жюри, в состав которого вошли художники, методисты и режиссеры Центра. Первая номинация называется «Это все о нем», она посвящена истории Орла и Орловской области. Здесь принимаются рисунки с достопримечательностями, узнаваемыми и любимыми местами региона, архитектурными и природными красотами.

Вторая номинация под названием «Орел литературный» предназначена для работ, связанных с литературной составляющей города, образами писателей и поэтов, литературными героями. Третья номинация – «Орел Победный». Здесь жюри оценит рисунки о военных и послевоенных страницах истории, памятниках воинской славы и событиях Великой Отечественной войны.

Кстати, техника исполнения не ограничена. Разрешено использовать графику, карандаш, акварель, гуашь, примут на рассмотрение и коллаж. Правда, работы принимаются строго в формате А4. Участник или его законный представитель должен заполнить электронную заявку и прикрепить к ней фотографию самого участника с рисунком в хорошем качестве. Фотографии работ надо обязательно подписать, указать фамилию и имя участника. На одну работу подается одна заявка.

Итоги конкурса подведут в период с 28 июля по 3 августа, а 4 августа лучшие работы опубликуют в группе Орловского областного центра народного творчества «ВКонтакте». Победители в каждой номинации получат дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени, все остальные получат дипломы участника. Кстати, дипломы им направят на электронную почту, указанную в заявке, после 5 августа, когда празднуется день города Орла.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”