Экс-вице-губернатор Орловщины признался в коррупции

1.7.2026 | 13:00 Криминал, Новости

Александр Ремига заявил, что полностью признаёт вину в предполагаемых преступлениях.

Фото: avo.ru

Первое заседание по делу чиновника прошло в Москве в Тушинском районном суде. Ремиге вменяют четыре эпизода получения взяток. Общая сумма предполагаемых незаконных вознаграждений составляет около 53 миллионов рублей.

Как сообщает сетевое издание «Чеснок», Александр Ремига согласился, что предъявленные обвинения являются справедливыми. «Я от своей позиции признания никуда не собираюсь уходить, я признаю вину полностью и раскаиваюсь», – заявил он. В свою очередь, его защитник отметил, что чиновник «неоднократно давал признательные показания».

Ремигу задержали около года назад. С этого времени чиновник находится в СИЗО. На момент задержания он работал заместителем губернатора Владимирской области.

В нашем регионе Александр Ремига занимал несколько ответственных постов при губернаторе Вадиме Потомском. На Орловщине он возглавлял департамент строительства, а затем являлся зампредом областного правительства.

ИА «Орелград»


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