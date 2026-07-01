Россельхознадзор нашёл в «Оптовичке» подозрительные продукты

Проверки проводились в трёх магазинах торговой сети.

Как рассказали в управлении ведомства по Орловской и Курской областям, сотрудники проверяли товар, который реализовывался в Орле в магазинах на Игнатова, 31, и Раздольной, 35. Кроме того, под проверку попал «Оптовичок» в Новосиле на Коммунаров, 39.

«Во всех торговых зала установлено хранение свежемороженой рыбы и мясной продукции, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы», – указали в ведомстве. В частности, не были оформлены должным образом «шпик солёный домашний» и «грудинка «Пряная»». Также на товарах отсутствовала маркировка производителя со сроками годности.

В новосильском «Оптовичке» нашли и просроченную продукцию – полуфабрикат костный птичий «Куриный». Его можно было употреблять в пищу только до 24 мая.

По итогам профилактического мероприятия хозяйствующему субъекту выдано предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»