Орловский менеджер оформил фиктивные SIM-карты ради премии

За содеянное он предстал перед судом и получил ограничение свободы.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, на скамье подсудимый оказался региональный торговый представитель аутсорсинговой компании. Его заподозрили в незаконном оформлении SIM-карт от имени клиентов сотового оператора без их ведома. С точки зрения закона подобные действия могут быть расценены как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения.

В пресс-службе суда уточнили, что подсудимый занимал должность регионального торгового представителя по городу Орлу и Орловской области в компании, которая выполняла вспомогательные функции для сотового оператора. Для работы ему предоставили доступ к программе с персональными данными клиентов телефонной компании, их абонентскими номерами и данными лицевых счетов. При трудоустройстве менеджер подписал соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа. Кроме того, его предупредили о возможной уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Однако менеджер, как показали расследование и судебное разбирательство, все-таки нарушил данное требование. Следствия посчитало, что им руководила корысть. На преступление менеджер пошел ради получения премии и стимулирующих выплат за выполнение месячного плана. Было установлено, что он использовал свой доступ к базе данных и без ведома абонента оформил SIM-карты сотового оператора. Для этого он воспользовался персональными данными одного из клиентов и заключил от его имени четыре договора об оказании услуг связи.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения) Менеджер получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с установлением соответствующих ограничений. Он еще имеет возможность обжаловать вердикт в апелляционной инстанции.

ИА “Орелград”