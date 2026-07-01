В детских лагерях Орловщины отстранили от работы семерых сотрудников

Таковы итоги первой смены летней оздоровительной компании.

О них рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Известно, что это работники пищеблоков соответствующих учреждений. Их обследовали на наличие «острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии». Такие обследования проводятся перед началом летнего сезона, а также между сменами.

У семерых такие инфекции были. В итоге данных сотрудников отстранили от работы на время лечения.

Известно, что за первую смену в Орловской области отдохнули 17611 детей. Их принимали в 260 оздоровительных учреждениях.

ИА «Орелград»