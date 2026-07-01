Вечера старшего поколения в Орле выходят на новый уровень

Проект «Жить по-новому» от «Новых людей» и фонда «Генезис» продолжает удивлять форматами досуга для тех, кто молод душой.

Активный досуг — это инвестиция в качество жизни. Старшее поколение с радостью откликается на такие инициативы, потому что они дают то, чего иногда так не хватает в повседневной рутине — движение, радость, непринужденное общение.

В рамках проекта «Жить по-новому» осенью и зимой были организованы дискотеки. Весной участники включились в масленичные гулянья, играли в музыкальное лото, творили на пасхальном мастер-классе. Летом проект обновился и предложил более активный досуг. Организованы тренировки по аэробике с элементами пилатеса. Под чутким и бережным руководством специалиста участники изучали возможности своего тела, улучшали подвижность суставов и знакомились с упражнениями на мобильность.

«Уже ждем следующую тренировку, чтобы попробовать новые упражнения, посложнее! Тренер очень понравилась, внимательно следила за каждой из нас», − вспоминают участницы первой тренировки.

Такой формат досуга особенно полезен в сезон дачных нагрузок.

Всего за девять месяцев к проекту присоединились более 600 орловцев. «Новые люди» предлагают создать сеть клубов долголетия в районах города, чтобы еще больше жителей могли найти занятие по душе. Как показывает практика, в компании единомышленников и занятия пилатесом, и мастер-классы продуктивнее.

Летний сезон обещает быть богатым на события. В июне прошло музыкальное лото с хитами 90-х, которое вызвало теплый отклик.

«Очень понравились песни, которые звучали! Все знаем, любим и с удовольствием слушаем!» – отмечает участница игры Ольга.

Узнав о мероприятии, орловцы приглашают с собой друзей и родных, чтобы вместе подпевать знакомым строчкам.

«Радостно видеть живой интерес и сплоченность среди старшего поколения. Каждая встреча музыкального лото уникальна по тематике и концепции, чтобы точно оставаться в памяти у каждого», – отмечают организаторы.

Активный досуг для людей старшего поколения — это не просто способ занять время, а жизненно важная составляющая здорового и счастливого долголетия. Регулярные физические занятия помогают сохранить силу, снижая риск падений и переломов, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, поддерживать здоровый вес.



Не стоит забывать и о психологическом благополучии. Выход на пенсию часто сопровождается чувством одиночества, потерей социальных связей и даже депрессией. Разнообразный досуг помогает бороться со стрессом, сохранять ясность ума, дает ощущение принадлежности. Общение же — базовая человеческая потребность. Мероприятия создают благоприятную среду, где люди заводят новых друзей, делятся опытом и поддерживают друг друга.

Активные бабушки и дедушки могут стать примером для внуков. Их энергия и жизнелюбие разрушают стереотипы о старости.

ИА “Орелград”