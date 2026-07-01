Роспотребнадзор помог орловцам взыскать деньги с «Зелёной рощи»

Ведомство защитило права потребителей в суде.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, речь идёт о гражданах, проживающих в посёлке Хотынец.

Ведомство само обратилось в суд в связи с тем, что ООО «УК «Зелёная роща»» оказывало услугу по обращению с ТКО ненадлежащим образом. Уточняется, что речь идёт о периоде с июня по сентябрь минувшего года включительно.

Гражданское дело рассматривалось мировым судьей судебного участка Хотынецкого района. В итоге решение оказалось в пользу потребителей.

«Зелёную рощу» обязали пересчитать плату за данную услугу за указанный период. Кроме того, с УК взыскали компенсацию морального вреда. Также ответчик должен будет выплатить штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке.

Уточняется, что в пользу потребителей взыскали 45 тысяч рублей. Из них 30 тысяч составила компенсация морального вреда.

Судебное решение уже вступило в силу.

ИА «Орелград»