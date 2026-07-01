В Орловской области заправлять будут по календарю по четным и нечетным номерам

На АЗС планируется дежурство правоохранителей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о введении временного порядка продажи топлива в регионе, который начнет действовать с субботы, 4 июля. Мера направлена на снятие ажиотажа вокруг бензина, пояснил глава региона.

По его словам, принцип прост: в четные даты календаря заправляться смогут автомобили с четной первой цифрой государственного номера (0, 2, 4, 6, 8). В нечетные даты — машины с номерами, начинающимися на нечетную цифру (1, 3, 5, 7, 9). Привязка к региону номера отсутствует.

Норма отпуска топлива останется прежней — 30 литров на автомобиль, заправка канистр и другой тары по-прежнему запрещена.

“Таким образом, каждый водитель сможет заправлять свой автомобиль один раз в два дня на 30 литров бензина. Этого более чем достаточно для всех нужд”, – написал Клычков в соцсетях.

Ограничения не касаются дизельного топлива. Также распределение по дням не распространяется на АЗС на трассах, чтобы сохранить возможность заправки для транзитных автомобилей.

Для неотложных и рабочих нужд определены пять автозаправок, где бензин будет отпускаться в любой день для любой машины: Московское шоссе, 173а; Карачевское шоссе, 110; ул. Автогрейдерная, 1а; ул. Поселковая, 21; Карачевское шоссе, 92.

С субботы на всех АЗС будут дежурить сотрудники правоохранительных органов для соблюдения порядка и контроля. Попытки заправиться вне графика будут пресекаться, предупредил губернатор.

Андрей Клычков анонсировал, что с субботы заработает специальный сайт, который в онлайн-режиме будет показывать наличие топлива и очереди на каждой из 57 заправок «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области.

“Я абсолютно уверен – такой график прекратит ненужный ажиотаж и спекуляции на топливе. И после этого мы сразу же снимем все ограничения”, – завершил послание глава Орловщины.

Отметим, в разных регионах с “ажиотажем” справляются с переменным успехом. Так, в Красноярском крае ограничений по продаже топлива нет. Губернатор Михаил Котюков пригрозил перенять опыт других регионов, где спекулянты привлекались к ответственности.

ИА “Орелград”