Орловский округ безвозмездно получил 1,3 миллиарда рублей

Утвержден отчет о бюджете Орловского муниципального округа за 2025 год.

Орловский окружной Совет народных депутатов утвердил отчет об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за 2025 год. Документ был принят в окончательной редакции на шестидесятом заседании Совета, чему предшествовала процедура публичного обсуждения документа. По данным отчета, доходы бюджета за 2025 год составили 2,507 миллиарда рублей, расходы – 2,539 миллиарда рублей. Дефицит бюджета сложился в сумме 31,778 миллиона рублей. Обращает на себя внимание то, что налоговые и неналоговые доходы превысили плановые назначения.

Так, в структуре доходов налоговые и неналоговые поступления исполнены в объеме 1,225 миллиарда рублей, что превысило первоначально утвержденный план более чем на 16 процентов. Наиболее важными источниками дохода окружного бюджета стали: налог на доходы физических лиц, принесший в казну 687,163 миллиона рублей при плане 627,631 миллиона рублей; налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН и патенты) – 88,293 миллиона рублей при плане 62,925 миллиона рублей; налоги на имущество – 187,176 миллиона рублей при плане 154,888 миллиона рублей.

Доходы от продажи земельных участков и имущества составили 68,967 миллиона рублей, что почти вдвое превысило плановые показатели. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов по итогам прошлого года составили почти 1,3 миллиарда рублей, из них межбюджетные трансферты – 1,285 миллиарда рублей. Основной объем поступлений был обеспечен субвенциями на финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере образования, субсидиями на дорожную деятельность, а также средствами на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры и школьных систем образования.

В структуре расходов традиционно доминирует раздел «Образование», в рамках которого в прошлом году было освоено 1,266 миллиарда рублей, или почти 50 процентов всех бюджетных ассигнований. Так, на дошкольное и общее образование было направлено более 1,198 миллиарда рублей, на дополнительное образование детей – 39,2 миллиона рублей. На культуру и кинематографию округ потратил 129,792 миллиона рублей, на социальную политику – 146,051 миллиона рублей, на национальную экономику – 376,31 миллиона рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство получило ассигнования в сумме 212,372 миллиона рублей, в том числе 83,278 миллиона рублей – на благоустройство, 63,76 миллиона рублей – на коммунальное хозяйство. Значительные средства были направлены на переселение граждан из аварийного жилья (61,061 миллиона рублей) и реализацию программы формирования современной городской среды (34,446 миллиона рублей).

Добавим, что дефицит бюджета в сумме 31,8 миллиона рублей, судя по отчету, был полностью покрыт за счет внутренних источников финансирования. Уровень исполнения расходов в целом по бюджету составил 88,5 процента от уточненных годовых назначений, что свидетельствует о сбалансированной бюджетной политике и своевременном финансировании приоритетных направлений.

ИА “Орелград”