В Орле из-за ремонта теплотрасс перекрыли движение

1.7.2026 | 11:01 Медицина, Транспорт

С сегодняшнего дня стали недоступны несколько участков улиц.

Фото: ИА «Орелград»

Так, в Советском районе у дома по Наугорскому шоссе, 8, вводится временное прекращение движения с сегодняшнего дня по 3 июля (до 17 часов) и с 4 июля (с 8 часов) по 21 июля (до 17 часов).

Автомобилистам предлагается объезжать участок по улицам Матросова, Полесской и Цветаева либо через переулок Ипподромный и улицы Приборостроительную и Лескова.

В Северном районе аналогичные ограничения вводятся на перекрёстке Бурова и Космонавтов с сегодняшнего дня по 5 июля (до 17 часов). Для объезда предлагается маршрут через улицу Металлургов и Московское шоссе.

Кроме того, в ближайшее время в Советском районе будут заменять участок теплосетей у дома по улице 60-летия Октября, 28. На этом участке движение будет прекращено с 7 июля (с 8 часов) по 28 июля (до 17 часов). Водители смогут объехать его через улицы Горького, Андрианова и Октябрьскую либо через Горького, Красноармейскую и Октябрьскую.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»


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