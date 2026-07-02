Подрядчику списали полмиллиона штрафа за ремонт дороги под Орлом

Крупную неустойку за ремонт дороги в Урицком районе пытался взыскать казенный заказчик.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск казенного учреждения «Орелгосзаказчик» о взыскании с подрядчика более чем полмиллиона рублей неустойки и штрафов за нарушение сроков при ремонте дороги под Орлом. Как следует из материалов дела, спор разгорелся вокруг государственного контракта на капитальный ремонт и содержание дороги «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно» на участке с 9-го по 14-й километр в Урицком районе.

Цена контракта составляла 95,6 миллиона рублей, однако затем стороны расторгли его по взаимному соглашению. При этом заказчик принял выполненные работы на сумму 84,6 миллиона рублей. Однако затем он же насчитал подрядчику, в роли которого выступала компания «МонолитСтрой», неустойку за просрочку выполнения пяти этапов работ, а именно двух этапов капремонта и трех этапов содержания дороги.

По расчетам «Орелгосзаказчика», общая сумма пеней составила 515,6 тысячи рублей. Еще 30 тысяч рублей набежало в виде штрафов за то, что подрядчик не создал круглосуточную диспетчерскую службу, не оборудовал технику системой ГЛОНАСС и поздно предоставил проект производства работ. Подрядчик с претензиями не согласился. В суде его представитель заявил, что работы по капремонту были выполнены качественно и в полном объеме, а задержки по этапам содержания возникли не по его вине.

По версии подрядчика, это заказчик отказывался принимать работы из-за отсутствия исполнительной документации. Однако представители «Орелгосзаказчика» настаивали на том, что документы так и не были оформлены надлежащим образом. Суд пришел к выводу, что цели контракта были достигнуты. Акт приемочной комиссии подтверждает готовность дороги к эксплуатации, а значит, результат работ удовлетворил потребности заказчика. Ну а то, что стороны не смогли договориться по части суммы, составившей около 11 миллионов рублей, не свидетельствует о виновном поведении подрядчика.

В решении арбитража указано, что обе стороны пошли на расторжение контракта по взаимному согласию. Кроме того, в пользу «МонолитСтроя» сыграло постановление правительства РФ № 783, которое позволяет в определенных случаях списывать штрафы по госконтрактам. Вот и в данном случае арбитраж решил: поскольку общая сумма начисленных пеней и штрафов, составившая 545,6 тысячи рублей, не превысила 5 процентов от цены принятых работ, а это, напомним, 84,6 миллиона рублей, заказчик был обязан применить меры государственной поддержки, которые и заключаются в списании неустойки.

Этого сделано не было, и суд отказал заказчику во взыскании штрафных санкций. Таким образом, хотя формальные нарушения сроков и отдельных обязательств со стороны подрядчика имели место, суд встал на его сторону, руководствуясь принципами поддержки бизнеса при выполнении госзаказов. Но стоит добавить, что решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”