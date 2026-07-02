Число жертв ДТП на трассе «Крым» выросло до трёх

2.7.2026 | 10:40 Новости, Происшествия

Такую информацию сообщили в ГАИ Орловской области.

Фото: ГАИ Орловской области

Напомним, авария произошла накануне утром в Троснянском районе, на 433-м километре федеральной трассы. Там столкнулись «Шкода Октавия» и «Фольксваген Поло». В результате ДТП сразу погибли двое — 32-летний водитель и 56-летний пассажир «Фольксвагена».

47-летнего водителя «Шкоды» госпитализировали (в Орловскую областную клиническую больницу). Однако по данным ГАИ, он, находясь в медицинском учреждении, тоже ушёл из жизни.

Уточняется, что машины двигались во встречных направлениях – «Шкода» в сторону Орла, а «Фольксваген» в сторону Курска. Водитель «Шкоды», поворачивая налево, не уступил дорогу, что и привело к ДТП.

ИА «Орелград»


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