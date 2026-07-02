В Орле 13 домов остались без горячей воды

В большинстве из них отключение продлится до 15 июля.
В 11 домах предоставление коммунальной услуги возобновится только в этот день, в 18:00. Об этом сообщили в «Орёлгортеплоэнерго».
Это отключение затронуло дома в Заводском районе:
- Комсомольская, 78, 88 и 88-А, 94,
- Карачевская, 65,
- Панчука, 13,
- переулок Соляной, 3 , 5, 12-А,
- и проезд Связистов, 1 и 10.
Также до 3 июля (до 18:00) приостановлена подача горячей воды в Советском районе в дома по Наугорскому шоссе, 11-А, и улице Плещеевской, 3. Уточняется, что здесь причиной является остановка котельной (в связи с ремонтом теплосети и сетей горячего водоснабжения).
Ранее о масштабных отключениях в Советском районе Орла рассказали в «РИР Энерго».
ИА «Орелград»