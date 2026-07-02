В Орле 13 домов остались без горячей воды

2.7.2026 | 10:33 ЖКХ, Новости

В большинстве из них отключение продлится до 15 июля.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В 11 домах предоставление коммунальной услуги возобновится только в этот день, в 18:00. Об этом сообщили в «Орёлгортеплоэнерго».

Это отключение затронуло дома в Заводском районе:

  • Комсомольская, 78, 88 и 88-А, 94,
  • Карачевская, 65,
  • Панчука, 13,
  • переулок Соляной, 3 , 5, 12-А,
  • и проезд Связистов, 1 и 10.

Также до 3 июля (до 18:00) приостановлена подача горячей воды в Советском районе в дома по Наугорскому шоссе, 11-А, и улице Плещеевской, 3. Уточняется, что здесь причиной является остановка котельной (в связи с ремонтом теплосети и сетей горячего водоснабжения).

Ранее о масштабных отключениях в Советском районе Орла рассказали в «РИР Энерго».

ИА «Орелград»


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