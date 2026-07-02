На Орловщине вновь запустили акцию «Сарафан-косоворотка»

Желающих традиционно приглашают на всероссийскую акцию, которая пройдет в режиме онлайн.

О старте всероссийской онлайн-акции «Сарафан-косоворотка – 2026» объявил Орловский областной центр народного творчества. Она проводится в период с 1 июля по 31 августа. Проект приурочен к Году единства народов России и направлен на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, укрепление семейных ценностей и воспитание патриотизма. К участию приглашаются жители всех регионов России без возрастных ограничений.

Организаторы предлагают желающим поделиться своими фотографиями, видеороликами и рассказами, посвященными национальной одежде народов России. Это могут быть семейные архивы, снимки с фольклорных праздников, фестивалей, реконструкций, народных гуляний или творческих мероприятий, где представлены традиционные костюмы. Акцент рекомендуется сделать на образах мужчин в косоворотках и традиционной мужской одежде, а также на образах девушек и женщин в сарафанах и национальных костюмах различных народов России.

Проект покажет красоту народного костюма как важной части культурного наследия, сохранит интерес к традициям предков и передаст его молодому поколению, уверены организаторы. В Центре народного творчества добавили, что все поступившие материалы будут опубликованы в сообществе «Дизайн по-русски», где их смогут увидеть участники и прочие пользователи со всей страны.

По итогам акции в начале сентября всем участникам направят электронные дипломы. Для участия необходимо заполнить заявку через Яндекс Форму или отправить материалы на электронную почту организаторов. Подробности и ссылка на форму опубликованы в группе Орловского областного центра народного творчества и в сообществе «Дизайн по-русски» в социальной сети «ВКонтакте».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”